Morgan Stanley va proposer des opérations sur crypto-monnaies sur la plateforme E*Trade grâce à un partenariat avec Zerohash

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley MS.N proposera le trading de crypto-monnaies sur sa plateforme E*Trade à partir du premier semestre 2026 grâce à un partenariat avec Zerohash, un fournisseur d'infrastructure pour les actifs numériques.

Au lancement, les clients d'E*Trade pourront échanger du bitcoin BTC= , le plus grand jeton cryptographique au monde, ainsi que d'l'éther ETH= et du solana SOL=CCCL , a déclaré mardi un porte-parole de Morgan Stanley.

Autrefois classe d'actifs de niche considérée comme spéculative, les crypto-monnaies se sont transformées en un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars au cours de la dernière décennie, attirant les banques de Wall Street, les gestionnaires d'actifs et les investisseurs particuliers.

La position favorable de l'administration Trump en matière de réglementation a également aidé les crypto-actifs, les maisons de courtage de Wall Street élargissant désormais leurs offres dans l'espace pour exploiter ce marché lucratif.

Robinhood HOOD.O , le rival d'E*Trade , propose des opérations sur une large gamme de jetons cryptographiques, tandis que Charles Schwab SCHW.N permet aux investisseurs d'accéder à des fonds négociés en bourse liés au bitcoin et à l'éther.

Le marché des actifs numériques est actuellement évalué à environ 3,9 milliers de milliards de dollars, le bitcoin représentant environ 2,25 milliers de milliards de dollars et l'éther environ 506 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap.

Bloomberg News a été le premier à faire état de ce partenariat.

Par ailleurs, Zerohash a déclaré mardi avoir atteint le statut de licorne après avoir levé 104 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Interactive Brokers IBKR.O , avec la participation de Morgan Stanley, SoFi et d'autres.