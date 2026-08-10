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Morgan Stanley va mobiliser environ 1 500 milliards de dollars pour financer l'innovation aux États-Unis sur une période de dix ans
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 23:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Morgan Stanley a annoncé lundi son intention de faciliter, au cours des dix prochaines années, environ 1 500 milliards de dollars d’opérations de levée de capitaux, de financement, de conseil et d’investissements connexes afin de financer les infrastructures d’innovation.

Cette initiative se concentrera sur des secteurs spécifiques essentiels au développement des industries aux États-Unis, tels que l'informatique de pointe et les logiciels, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, l'industrie pharmaceutique et les minéraux critiques. La banque financera également les infrastructures numériques, physiques et énergétiques nécessaires à une économie à forte intensité de calcul, et aidera les fondateurs et les entreprises en croissance à lever des capitaux, a-t-elle ajouté.

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