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Morgan Stanley transfère 10 milliards de dollars de fonds communs de placement en obligations municipales vers des ETF
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 15:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La branche de gestion d'actifs de Morgan Stanley MS.N a annoncé mercredi qu'elle allait transformer huit de ses fonds communs de placement en obligations municipales en fonds cotés en bourse (ETF), transférant ainsi près de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

La société prévoit de lancer sept nouveaux ETF pour accueillir la majeure partie de ces actifs, tandis que le fonds commun de placement restant sera fusionné avec un ETF existant.

Les fonds communs de placement en obligations municipales ont récemment enregistré d'importantes sorties de capitaux, car le marché s'attend largement à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt cette année.

Les cours des obligations baissent généralement lorsqu'une inflation plus forte que prévu ou des données économiques solides laissent entrevoir que la banque centrale pourrait relever ses taux ou retarder les baisses. Les investisseurs particuliers réagissent souvent vivement à cette volatilité, en retirant leurs liquidités des fonds communs de placement en période de hausse des taux ou d’incertitude sur les marchés.

Toutefois, la demande d’ETF dans ce secteur est restée forte, les investisseurs privilégiant l’efficacité fiscale, la flexibilité et la gestion active de leurs placements via ces véhicules en période d’incertitude.

“L’intérêt pour les ETF municipaux gérés activement ne cesse de croître, et nous pensons que ces conversions potentielles permettront à notre équipe d’investissement municipal de proposer des solutions ETF couvrant l’ensemble de la courbe de rendement et du spectre de crédit municipaux, dans une structure offrant transparence et une plus grande accessibilité pour les investisseurs,” a déclaré Ally Wallace, responsable mondiale des ETF chez Morgan Stanley Investment Management.

Bien que le marché sous-jacent des obligations municipales ne soit pas affecté, les conversions de Morgan Stanley constituent une mesure défensive visant à conserver les actifs des clients. En adoptant la structure des ETF, la société vise à empêcher les investisseurs soucieux des coûts de transférer leurs capitaux vers des fonds négociés en bourse concurrents proposant des stratégies similaires.

Les huit fonds communs de placement municipaux devant faire l’objet d’une conversion bénéficient de notations de quatre ou cinq étoiles attribuées par Morningstar et affichent un historique de performance de plus de 15 ans, a précisé Morgan Stanley.

Depuis son lancement en 2023, la gamme d’ETF et de produits de Morgan Stanley Investment Management s’est élargie pour compter désormais 22 produits, représentant plus de 16 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

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