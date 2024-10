Morgan Stanley : solide publication trimestrielle grâce à sa banque d'investissement

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dans la gestion de fortune, les revenus ont augmenté de 14% à 7,27 milliards de dollars pour un bénéfice imposable en progression de 21% à 2,06 milliards de dollars. Cette division gère 5974 milliards de dollars d'actifs, en progression de près de 25% sur un an. Elle a collecté 63,9 milliards de dollars sur le trimestre contre 35,7 milliards, un an auparavant.

S'agissant des activités de marché, le courtage sur actions – domaine où elle est l'un des leaders à Wall Street – Morgan Stanley a généré des revenus de 3,045 milliards, en hausse de 21%. Les revenus dans le courtage FICC (obligations, change, et matières premières) ont progressé de 3% à 2 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d'investissement ont bondi de 56% à 1,46 milliard de dollars grâce en particulier à ses activités sur les marchés primaires obligataires (+120% à 555 millions de dollars) et actions (+53% à 362 millions de dollars).

