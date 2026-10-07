 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley salue la collecte chez Amundi et rehausse son objectif de cours
information fournie par AOF 07/10/2026 à 11:16

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Morgan Stanley a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Amundi de 96,40 à 98,60 euros, faisant ressortir un potentiel de hausse de plus de 11% par rapport aux cours actuels.

Dans une note, la banque américaine salue la dynamique commerciale robuste du gestionnaire d'actifs français, soutenue en premier lieu par le succès continu de sa gamme de produits passifs et de ses ETF, ce qui l'incite à revoir légèrement à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe, dans une fourchette allant de 1,5% à 2,3% sur la période 2026-2028.

Solide collecte trimestrielle

Selon ses calculs, Amundi a affiché une collecte nette de 15,8 milliards d'euros au cours du 3e trimestre, une performance qui le place dans le haut du panier parmi ses pairs européens.

Sur le plan de la gestion pure, la performance à long terme demeure solide : plus de 50% des encours suivis survolent leurs indices de référence sur une période glissante de 3 ans, ce qui fait qu'Amundi s'inscrit parmi les gestionnaires d'actifs les plus réguliers aux côtés de maisons telles que Jupiter, Man ou Aberdeen.

Un profil défensif, mais une valorisation en ligne

Les analystes soulignent que l'effet d'échelle du groupe, sa stricte discipline en matière de coûts et la diversification de ses réseaux de distribution confèrent à son modèle un profil particulièrement défensif face aux fluctuations de marché.

Morgan Stanley juge cependant que sa valorisation actuelle s'inscrit globalement en ligne avec la moyenne du secteur, sur la base d'un PER 2028 de 10x, un niveau "équilibré" qui justifie de son point de vue le maintien d'une recommandation pondérer en ligne.

Vers 11h10, l'action Amundi progressait de 0,3% à 89,75 euros mercredi à la Bourse de Paris, surperformant un indice SBF 120 en repli d'environ 0,3%.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

AMUNDI
89,0500 EUR Euronext Paris -0,50%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2026 à 11:16:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 775,68 -1,14%
Pétrole Brent
101,85 +0,76%
2CRSI
25,3 -6,85%
HAFFNER ENERGY
0,735 -5,77%
BIOPHYTIS
0,049 +4,26%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank