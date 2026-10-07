Morgan Stanley salue la collecte chez Amundi et rehausse son objectif de cours

(Zonebourse.com) - Morgan Stanley a relevé mercredi son objectif de cours sur le titre Amundi de 96,40 à 98,60 euros, faisant ressortir un potentiel de hausse de plus de 11% par rapport aux cours actuels.

Dans une note, la banque américaine salue la dynamique commerciale robuste du gestionnaire d'actifs français, soutenue en premier lieu par le succès continu de sa gamme de produits passifs et de ses ETF, ce qui l'incite à revoir légèrement à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe, dans une fourchette allant de 1,5% à 2,3% sur la période 2026-2028.

Solide collecte trimestrielle

Selon ses calculs, Amundi a affiché une collecte nette de 15,8 milliards d'euros au cours du 3e trimestre, une performance qui le place dans le haut du panier parmi ses pairs européens.

Sur le plan de la gestion pure, la performance à long terme demeure solide : plus de 50% des encours suivis survolent leurs indices de référence sur une période glissante de 3 ans, ce qui fait qu'Amundi s'inscrit parmi les gestionnaires d'actifs les plus réguliers aux côtés de maisons telles que Jupiter, Man ou Aberdeen.

Un profil défensif, mais une valorisation en ligne

Les analystes soulignent que l'effet d'échelle du groupe, sa stricte discipline en matière de coûts et la diversification de ses réseaux de distribution confèrent à son modèle un profil particulièrement défensif face aux fluctuations de marché.

Morgan Stanley juge cependant que sa valorisation actuelle s'inscrit globalement en ligne avec la moyenne du secteur, sur la base d'un PER 2028 de 10x, un niveau "équilibré" qui justifie de son point de vue le maintien d'une recommandation pondérer en ligne.

Vers 11h10, l'action Amundi progressait de 0,3% à 89,75 euros mercredi à la Bourse de Paris, surperformant un indice SBF 120 en repli d'environ 0,3%.

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