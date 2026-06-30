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Morgan Stanley repasse sous la barre des 5% de Puma
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 17:42

Morgan Stanley a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Puma à la suite d'une cession d'actions, apprend-on dans un avis financier publié mardi.

En date du vendredi 26 juin, la banque d'investissement américaine détenait plus de 148 millions de droits de vote de l'équipementier sportif allemand, soit 4,9% contre moins de 5,1% lors de sa précédente notification de participation.

Plus précisément, la firme new-yorkaise contrôlait directement 2,88% sous forme d'actions et 2,02% par le biais d'instruments financiers, est-il indiqué dans le document.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma reculait de 1,9% mardi en fin de séance, mais gagnait encore plus de 18% depuis le début de l'année.

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