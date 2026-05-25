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Morgan Stanley repasse au-dessus des 5% de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 10:00

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mai, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine précise détenir, indirectement, 3 074 597 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,14% du capital et 5,01% des droits de vote du spécialiste de l'externalisation de la gestion de l'expérience client.

Morgan Stanley avait franchi en baisse, le 11 mai, toujours par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, ces mêmes seuils de 5%, pour détenir 3,54% du capital et 3,46% des droits de vote, un franchissement de seuils résultant d'une cession d'actions hors marché.

Par ailleurs, Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a indiqué avoir dépassé, le 21 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance, et détenir 5,13% du capital et 5,01% des droits de vote, du fait d'une hausse du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

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