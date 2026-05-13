Morgan Stanley relève son objectif annuel pour le S&P 500, misant sur des rebonds liés aux résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la société de courtage au paragraphe 10)

Morgan Stanley a relevé mercredi son objectif annuel pour l'indice de référence S&P 500 .SPX , estimant que les actions américaines disposaient d'une marge de progression suffisante , les entreprises continuant d'afficher de solides résultats.

La société de courtage a relevé son objectif annuel pour l'indice de 7 800 à 8 000 points, soit une hausse de 8 % par rapport à la clôture de mardi à 7 400 points.

Les estimations de bénéfice par action pour les entreprises du S&P 500 ont été fixées à 339 dollars pour 2026, soit une hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, sur la base des gains d'efficacité attendus grâce à une adoption plus large de l'IA ainsi qu'à l'amélioration du pouvoir de fixation des prix.

« Notre vision optimiste de l'indice repose sur les bénéfices, et non sur une expansion des multiples », a déclaré Morgan Stanley, ajoutant que les valorisations pourraient se comprimer légèrement à mesure que s'estompent les anticipations de baisses de taux d'intérêt à court terme .

Sur les 440 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats du premier trimestre au 8 mai, environ 83,2 % ont dépassé les estimations des analystes, selon les données de LSEG.

L'indice de référence a également clôturé le mois d'avril avec sa plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis novembre 2020, soulignant la vigueur du récent rebond des actions américaines dans un contexte de conflit persistant au Moyen-Orient.

« Au cours des 12 prochains mois, nous prévoyons que la reprise progressive se poursuivra, portée par un environnement de bénéfices solide, grâce à la persistance d’un effet de levier opérationnel positif, renforcé par l’adoption de l’IA », a déclaré Morgan Stanley.

« La résilience des données sur les bénéfices malgré les risques géopolitiques, les inquiétudes liées au crédit privé et les bouleversements liés à l'IA vient étayer notre point de vue », a-t-il ajouté, bien qu'il considère l'inflation comme une menace majeure pour sa thèse.

L'objectif de mi-année 2027 de Morgan Stanley pour l'indice de référence a été relevé à 8 300 points, tandis que le BPA des composantes a été fixé à 380 dollars pour 2027 et à 429 dollars pour 2028.

« Un effet de levier opérationnel positif, l’adoption de l’IA et la « rationalisation des coûts », l’amélioration du pouvoir de fixation des prix et un cycle d’investissements dans l’IA qui continue de montrer de la dynamique sont les principaux moteurs de notre vision constructive sur les bénéfices », a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, l' , HSBC et RBC ont également relevé leurs prévisions pour le S&P 500, reflétant l'optimisme croissant de Wall Street quant aux perspectives des actions américaines.

Dans une note distincte, Morgan Stanley a également relevé son objectif à mi-année 2027 pour l'indice MSCI Europe, le faisant passer de 2 600 à 2 700 points.

« Notre objectif repose sur l'hypothèse d'une réouverture du détroit d'Ormuz dans les mois à venir, moment auquel nous prévoyons une reprise des flux d'investissement et un rattrapage tactique par rapport à la vigueur du marché américain », a ajouté Morgan Stanley.