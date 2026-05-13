Prix du carburant : les taxis vont recevoir une avance de trésorerie

Ce coup de pouce vient compléter les différents dispositifs déjà en pouce.

(illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Pour les aider à faire face à la hausse du prix de carburants, les taxis vont recevoir de l'Etat une avance de trésorerie correspondant à une fraction de la taxe sur les carburants, ont indiqué mercredi 13 mai les ministères des Transports et du Commerce.

Lors d'une réunion mardi matin avec les principales fédérations de taxis, le ministre des Transports Philippe Tabarot et un représentant de Serge Papin (Commerce) leur ont annoncé un remboursement accéléré de la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques), a expliqué le ministère des Transports.

"Soutien immédiat à la trésorerie des professionnels"

Les taxis bénéficient habituellement d’un remboursement correspondant à environ 50% de la TICPE acquittée l'année précédente. Ils percevront en outre, à partir de juin, un remboursement anticipé au titre de la TICPE versée en 2026 et correspondant à 25% du montant annuel de cette taxe. Ce qui correspond aux trois mois écoulés depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le 28 février. Par exemple, pour un taxi percevant un remboursement annuel de TICPE d’environ 1.900 euros (cas moyen), ce remboursement anticipé représentera 475 euros, a précisé le ministère.

"Cette avance vise à apporter un soutien immédiat à la trésorerie des professionnels", relève le ministère, "et vient compléter les dispositifs déjà accessibles aux taxis : report de cotisations sociales, report d’échéances fiscales, prêt BPI "carburants" et aides aux gros rouleurs.

Cinq grandes fédérations de taxis étaient présentes mercredi matin: l’UNT (Union Nationale des Taxis), la FNDT (Fédération Nationale du Taxi), la FNTI (Fédération Nationale des Taxis Indépendants), l’UNIT (Union Nationale des Industries du Taxi) et la FNAT (Fédération Nationale des Artisans du Taxi).