Morgan Stanley relève sa recommandation sur CrowdStrike et en fait son "choix privilégié" parmi les actions de cybersécurité
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Morgan Stanley relève sa recommandation sur CrowdStrike CRWD.O de "equal-weight" à "overweight" et en fait son "choix privilégié" dans le secteur de la cybersécurité.

** L'action CRWD, qui avait progressé au cours des six dernières séances, a baissé de 0,7 % à 431,13 $ mardi, dans un contexte de faiblesse générale du secteur technologique, en particulier des sociétés de logiciels

** La société de courtage relève son objectif de cours (PT) sur CRWD de 487 $ à 510 $, ce qui représente un potentiel de hausse de 17,5 % par rapport à la dernière clôture.

** L'équipe d'analystes de Morgan Stanley, dirigée par Meta Marshall, estime que si l'action reste l'une des plus chères du secteur, CRWD est une plateforme gagnante durable et la mieux à même de gagner des parts de marché (avec Palo Alto Networks

PANW.O )

** Meta Marshall affirme entrevoir un potentiel de croissance du chiffre d'affaires de plus de 20 % sur plusieurs années pour CRWD, soutenu par un positionnement solide en EDR (détection et réponse aux menaces sur les points d'extrémité) et par sa plateforme couvrant le Cloud, l'Identité, les SIEM de nouvelle génération et l'intelligence artificielle. ** La semaine dernière, CRWD a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieur au consensus, pariant sur une demande résistante pour ses solutions basées sur l'intelligence artificielle ** Comme ses pairs, l'action de CRWD a été touchée récemment, les investisseurs ayant évalué l'impact potentiel du nouvel outil de sécurité du code Claude de la startup d'IA Anthropic sur l'industrie

** La note moyenne de 55 courtiers est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 490 $, en baisse par rapport à 555 $ il y a un mois, selon LSEG

** Avec le mouvement de mardi, les actions ont baissé de 8% depuis le début de l'année par rapport à la baisse de 2,5% du Nasdaq .IXIC

** L'action s'est récemment négociée autour de 87 fois les bénéfices à venir, contre une moyenne de 50 pour les pairs et 43 pour PANW - LSEG

