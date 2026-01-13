 Aller au contenu principal
Morgan Stanley relève le PT de Paccar en raison des avantages tarifaires
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Morgan Stanley relève l'objectif de prix du fabricant de camions Paccar PCAR.O de 93 $ à 102 $, et maintient la note "equal-weight"

** Le nouveau PT représente une baisse de 14% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que les tarifs douaniers deviennent un vent arrière d'une année sur l'autre, étant donné la position relativement avantageuse de PCAR en raison des tarifs douaniers sur les camions et des rabais prévus par la dernière directive de l'article 232, qui protège les industries nationales aux États-Unis.

** L'avantage de PCAR provient de sa stratégie de localisation de son empreinte manufacturière là où se trouvent ses principaux marchés finaux, selon Morgan Stanley

** Les droits de douane devraient avoir un impact sur le segment des camions et des pièces détachées de PCAR au premier trimestre, ce qui coûtera environ 30 millions de dollars

** Sept des 21 maisons de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 110,2 $ - données compilées par LSEG

** PCAR a gagné 12,6 % en 2025

Valeurs associées

PACCAR
117,6700 USD NASDAQ -0,67%
