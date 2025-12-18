Morgan Stanley relève la note de Motorola Solutions à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 décembre - ** Morgan Stanley relève la note de l'entreprise d'équipement de télécommunications Motorola Solutions MSI.N de "pondération égale" à "surpondérer" ** La société de courtage réduit son objectif de cours à 436 $ contre 471 $, ce qui représente une hausse de 16,4 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action ** Morgan Stanley cite la valorisation, l'investissement technologique continu dans la sécurité publique, les fonds de la loi One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) et l'accord de 4,4 milliards de dollars pour le fabricant de radios sans fil Silvus
** La note moyenne de 14 analystes est "buy", leur PT médian est de 495 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, MSI a chuté d'environ 19 % cette année
