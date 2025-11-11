Morgan Stanley rejoint ses rivaux dans le déploiement de la recherche sur les sociétés privées, selon une note de service

Morgan Stanley MS.N a lancé mardi une page dédiée à la recherche sur les sociétés privées, selon un mémo interne vu par Reuters, alors que l'intérêt des investisseurs pour les startups à forte croissance s'accroît.

Les poids lourds de Wall Street se sont de plus en plus aventurés dans la recherche sur les sociétés privées cette année, car certaines des startups les plus précieuses au monde, y compris OpenAI, société mère de ChatGPT, et SpaceX d'Elon Musk, sont restées à l'écart de l'introduction en bourse plus longtemps que des sociétés similaires dans le passé.

En juillet, JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque américaine en termes d'actifs, a commencé à publier des notes de recherche sur les principales sociétés privées qui façonnent les industries, et sa rivale Citigroup C.N a suivi quelques jours plus tard en se concentrant sur les entreprises technologiques à croissance rapide.

"Bien que nous ayons publié sur les sociétés privées depuis 2017, nous élargissons maintenant notre couverture des sociétés privées pour fournir une analyse plus approfondie, élargir notre portée et rester en avance sur la demande des clients", a déclaré Katy Huberty, directrice mondiale de la recherche de Morgan Stanley, dans la note.

NOUVELLE FRONTIÈRE

Les sociétés privées étaient autrefois négligées par les analystes de Wall Street parce que la divulgation financière limitée signifiait que les cadres de recherche traditionnels ne les prenaient pas en compte, mais leur taille les rend désormais difficiles à ignorer.

Le boom de l'IA a joué un rôle central dans cette évolution. Avec sa valorisation actuelle de 500 milliards de dollars, OpenAI serait plus importante que les 15 premières entreprises de l'indice de référence S&P 500 .SPX en termes de valeur de marché.

Les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers les marchés privés, où des entreprises émergentes développent des produits et des technologies qui influencent les leaders industriels de longue date.

Morgan Stanley a signé un accord en octobre pour acheter la plateforme d'actions privées EquityZen . Charles Schwab

SCHW.N a également accepté d'acheter son rival Forge Global FRGE.N pour 660 millions de dollars au début du mois.

"Les sociétés privées sont depuis longtemps un élément fondamental de la recherche, et l'intérêt des clients pour ces marchés continue de croître à mesure que les sociétés restent privées plus longtemps", a déclaré Katy Huberty.

Au 1er octobre, il y avait plus de 1 500 licornes actives, c'est-à-dire des entreprises évaluées à 1 milliard de dollars ou plus, dans le monde entier, selon les données de PitchBook. Ces entreprises ont levé environ 1 000 milliards de dollars en capital-risque.