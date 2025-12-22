 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley réduit son objectif de cours pour Paychex en raison de son exposition aux PME
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 décembre - ** La société de courtage Morgan Stanley réduit son objectif de cours pour le fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O à 123 $, contre 133 $ auparavant

** La maison de courtage cite les tendances plus faibles du revenu par employé comme preuve de la volonté des petites et moyennes entreprises (SMBs) de gérer les coûts ** Morgan Stanley souligne la performance décevante de Paycor, acquise par PAYX, comme une raison clé pour laquelle l'action reste difficile à détenir à court terme

** Nous pensons que les investisseurs n'ont pas encore la preuve que Paycor sera en mesure de fournir une croissance durable à deux chiffres, en particulier avec la tendance à la baisse du revenu par client - Morgan Stanley

** 1 des 16 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommande "achat fort", 13 recommandent de "conserver" et 2 recommandent de "vendre" ou moins; le titre a un prix médian de 122 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, PAYX a chuté de ~20% depuis le début de l'année

Valeurs associées

PAYCHEX INC
114,5250 USD NASDAQ +2,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Chine va appliquer des droits antisubventions "provisoires" sur "certains produits laitiers" importés de l'Union européenne, une mesure condamnée par Bruxelles ( AFP / THIERRY CHARLIER )
    La Chine cible des produits laitiers européens, vive réaction de l'UE
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:10 

    Un nouveau front s'est ouvert dans les relations commerciales déjà tendues entre la Chine et l'UE: Pékin va imposer des taxes sur certains produits laitiers européens, une mesure vivement dénoncée par l'UE et les producteurs européens qui la jugent totalement injustifiée. ... Lire la suite

  • Des bulldozers démolissent un bâtiment dans le quartier de Silwan, le 22 décembre 2025 à Jérusalem-Est ( AFP / AHMAD GHARABLI )
    A Jérusalem-Est, des Palestiniens démunis face aux bulldozers israéliens
    information fournie par AFP 22.12.2025 16:08 

    A Jérusalem-Est, trois bulldozers israéliens s'activent dans un nuage de poussière à détruire un immeuble sous le regard désemparé de ses habitants, des démolitions visant selon leurs détracteurs à "vider" de ses résidents palestiniens ce secteur occupé par Israël. ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN DIETSCH )
    USA: Honeywell prévoit une charge exceptionnelle de 470 millions USD au 4T
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.12.2025 16:00 

    Le conglomérat industriel américain Honeywell a annoncé une charge exceptionnelle de 470 millions de dollars au quatrième trimestre pour tenter de régler un litige avec la compagnie américaine de jets privés Flexjet. Cette dernière réclame depuis 2023 des compensations ... Lire la suite

  • Des enquêteurs sur le site de l'explosion d'une voiture, le 22 décembre 2025 à Moscou ( AFP / Alexander NEMENOV )
    Un général de l'état-major russe tué dans une explosion à Moscou
    information fournie par AFP 22.12.2025 15:55 

    Un général de l'état-major de l'armée russe a été tué lundi dans l'explosion d'une voiture à Moscou, un nouvel assassinat présumé d'un officier de haut rang qui intervient au lendemain de discussions aux États-Unis sur le plan américain ambitionnant de mettre fin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank