Morgan Stanley réduit son objectif de cours pour Paychex en raison de son exposition aux PME

22 décembre - ** La société de courtage Morgan Stanley réduit son objectif de cours pour le fournisseur de services de paie Paychex PAYX.O à 123 $, contre 133 $ auparavant

** La maison de courtage cite les tendances plus faibles du revenu par employé comme preuve de la volonté des petites et moyennes entreprises (SMBs) de gérer les coûts ** Morgan Stanley souligne la performance décevante de Paycor, acquise par PAYX, comme une raison clé pour laquelle l'action reste difficile à détenir à court terme

** Nous pensons que les investisseurs n'ont pas encore la preuve que Paycor sera en mesure de fournir une croissance durable à deux chiffres, en particulier avec la tendance à la baisse du revenu par client - Morgan Stanley

** 1 des 16 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommande "achat fort", 13 recommandent de "conserver" et 2 recommandent de "vendre" ou moins; le titre a un prix médian de 122 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, PAYX a chuté de ~20% depuis le début de l'année