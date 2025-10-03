Morgan Stanley réduit le PT de Shift4Payments en raison d'un manque d'optimisme quant aux bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Morgan Stanley réduit les prévisions sur la société de traitement des paiements Shift4Payments FOUR.N à 86 $ contre 92 $, tout en conservant la note "poids égal"

** Le courtier est moins optimiste quant à la croissance des bénéfices de la société en raison de vents contraires macroéconomiques et d'une réalisation plus lente que prévu des synergies issues des acquisitions

** « Nous continuons d'avoir des préférences pour d'autres acteurs dans l'espace des paiements, notamment Fiserv FI.N , noté "surpondérer", où nous voyons davantage d'opportunités d'expansion des multiples », a déclaré Morgan Stanley.

** 17 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; le PT médian est de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FOUR a baissé de 24,1 % depuis le début de l'année