 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 043,25
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Morgan Stanley réduit le PT de Shift4Payments en raison d'un manque d'optimisme quant aux bénéfices
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Morgan Stanley réduit les prévisions sur la société de traitement des paiements Shift4Payments FOUR.N à 86 $ contre 92 $, tout en conservant la note "poids égal"

** Le courtier est moins optimiste quant à la croissance des bénéfices de la société en raison de vents contraires macroéconomiques et d'une réalisation plus lente que prévu des synergies issues des acquisitions

** « Nous continuons d'avoir des préférences pour d'autres acteurs dans l'espace des paiements, notamment Fiserv FI.N , noté "surpondérer", où nous voyons davantage d'opportunités d'expansion des multiples », a déclaré Morgan Stanley.

** 17 courtiers sur 22 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver"; le PT médian est de 110 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, FOUR a baissé de 24,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FISERV INC
125,770 USD NYSE 0,00%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
78,760 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank