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Morgan Stanley recrute Emma Taylor de Barclays pour codiriger la banque d'investissement internet mondiale, selon des sources
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

Morgan Stanley MS.N recrute Emma Taylor de Barclays BARC.L au poste de codirectrice mondiale de la banque d'investissement internet, selon trois personnes proches du dossier. Mme Taylor, qui a rejoint Barclays en 2023 en provenance de Goldman Sachs en tant que codirectrice de la banque d'investissement internet, devrait prendre ses fonctions chez Morgan Stanley après avoir terminé son congé de départ, ont indiqué ces personnes. Mme Taylor restera basée à New York et occupera le poste de codirectrice mondiale de la banque d'investissement internet aux côtés de Bobby Shoraka, ont précisé ces personnes, qui ont demandé l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire. Morgan Stanley et Barclays n’ont pas souhaité faire de commentaires. Ce recrutement intervient alors que les entreprises de Wall Street se disputent les talents de haut niveau dans un contexte de reprise des transactions technologiques et de l'activité sur les marchés des capitaux propres. Chez Barclays, Mme Taylor a conseillé Hinge Health dans le cadre de son introduction en bourse ainsi que sur d’autres opérations dans le secteur internet. Avant de rejoindre la banque, elle a passé plus d’une décennie chez Goldman Sachs à conseiller des entreprises technologiques et internet à forte croissance.

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