Morgan Stanley promeut un co-directeur de la dette émergente chez Eaton Vance

(NEWSManagers.com) - Morgan Stanley vient d’annoncer la promotion de Kyle Lee, gérant, en tant que co-directeur de l’équipe de la dette émergente d’Eaton Vance, à partir du 30 juin 2023. Il copilotera cette équipe avec Marshall Stocker, en continuant d’exercer ses fonctions actuelles de gestion de portefeuille et des investissements régionaux. Il travaille chez Eaton Vance depuis 2007, où il occupe également le poste de responsable d’analyse macroéconomique, politique et marchés financiers en Asie et en Europe de l’Ouest. Morgan Stanley, qui a acquis Eaton Vance en 2021, a annoncé qu’il n’y aura aucun changement au sein du processus de gestion ou de philosophie des stratégies de dette émergente.

Kyle Lee remplace John Baur, qui va partir le 1er février 2024 afin de faire valoir ses droits à la retraite. John Baur gardera ses responsabilités de la codirection de l’équipe et la gestion de portefeuilles jusqu’à fin juin. A partir de cette date, il assumera le poste de conseiller senior jusqu’à son départ l’année prochaine.