Morgan Stanley progresse après que Wolfe Research l'a relevé à "surperformer"

24 novembre - ** Les actions du titan de Wall Street Morgan Stanley MS.N augmentent de 1,4 % à 160,35 $ en pré-marché après que Wolfe Research a relevé le titre de "peer perform" à "surperformer"

** L'analyste Steven Chubak, de Wolfe Research, estime que le secteur de la gestion de patrimoine devrait continuer à être celui qui connaît la croissance la plus rapide au sein des services financiers, ajoutant que MS est mieux positionné pour bénéficier des vents porteurs du secteur

** La croissance du BPA devrait donc être supérieure à celle de ses pairs, quel que soit l'environnement, ajoute M. Chubak

** La société de courtage estime que les investisseurs sous-estiment l'impact des gains de parts de marché de MS dans les opérations de Wall Street et l'accélération de la croissance dans la gestion de patrimoine

** MS se négocie à une valorisation attrayante après avoir sous-performé la plupart des banques universelles au cours des deux dernières années - courtage

** 10 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 15 à "conserver"; PT médian de 175 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MS a progressé de 25,8 % depuis le début de l'année