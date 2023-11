Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley: prise de participation dans UltraEdge information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé mardi avoir qu'il allait prendre une participation majoritaire dans l'exploitant de centre de données UltraEdge, qui fait actuellement partie intégrante de SFR, filiale à 100% d'Altice France.



UltraEdge - qui regroupe actuellement un portefeuille de 257 'datacenters' interconnectés via le réseau de fibre optique national de SFR - est d'abord appelé à être scindé.



Dans le cadre de l'opération, les infrastructures passives et l'équipement des centres de données seront transférés à UltraEdge, tandis que les serveurs et l'équipement actif seront conservés par SFR.



Morgan Stanley précise que l'investissement se fera par le biais de Morgan Stanley Investment Management via des fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Infrastructure Partners, une plateforme d'investissement dans les infrastructures privées.



Pour le groupe financier américain, UltraEdge devrait bénéficier d'une demande croissante pour les services de connectivité de nouvelle génération à très faible latence grâce à son portefeuille d'installations et à sa proximité avec les utilisateurs finaux.



Morgan Stanley a prévu de s'associera à Altice France en vue de poursuivre la modernisation des infrastructures et l'augmentation de la densité du portefeuille de centres de données, avec l'objectif d'asseoir la position d'UltraEdge en tant que fournisseur de premier plan dans les services 'edge' en France.





