Morgan Stanley prévoit trois baisses des taux d'intérêt américains cette année

Morgan Stanley a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt lors de ses trois réunions de l'année, après que les données aient montré que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de la manière la plus importante en sept mois en août.

La maison de courtage prévoyait auparavant une réduction de 25 points de base en septembre et en décembre.

La Fed est largement attendue pour lancer un nouveau cycle d'assouplissement lors de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine - sa première depuis la réduction des taux de 25 points de base en décembre 2024 - après que des données récentes aient indiqué un ralentissement du marché de l'emploi.

Le mois dernier, le président de la Fed, Jerome Powell , a indiqué qu' une baisse des taux était possible lors de la réunion de politique monétaire des 16 et 17 septembre, citant les risques croissants sur le marché du travail, tout en avertissant que l'inflation restait une menace.

Morgan Stanley a déclaré que les conditions du marché donnent à la Fed la possibilité d'évoluer plus rapidement vers une position politique neutre.

Selon la maison de courtage de Wall Street, la Fed devrait procéder à quatre baisses de taux consécutives de 25 points de base à partir de la semaine prochaine et jusqu'en janvier, deux autres baisses étant prévues pour avril et juillet 2026.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont estimé à 92,7 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux la semaine prochaine, et à 7,3 % celle d'une réduction plus importante de 50 points de base.

Après la faiblesse des chiffres de l'emploi en août, Standard Chartered est devenue la seule maison de courtage à prévoir une baisse de taux de 50 points de base de la part de la Fed ce mois-ci.