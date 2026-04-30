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Morgan Stanley passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:48

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 avril, indirectement par l'intermédiaire de ses filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Soitec, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 1 088 840 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 3,04% du capital et 2,38% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs.

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