Morgan Stanley passe sous les 5% du capital de Soitec
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 15:48
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 1 088 840 actions Soitec représentant autant de droits de vote, soit 3,04% du capital et 2,38% des droits de vote du fournisseur de matériaux pour semi-conducteurs.
Valeurs associées
|126,950 EUR
|Euronext Paris
|+12,25%
A lire aussi
-
Une lourde peine de prison -- entre douze et quatorze ans -- a été requise jeudi contre Mickaël Ettori, décrit comme un pilier de la bande corse du Petit Bar, et accusé d'avoir été un "pont" entre la "criminalité organisée" et "la finance en col blanc." Devant ... Lire la suite
-
Des Iraniens qui font du pédalo, boivent des cocktails dans des bars fréquentés: Téhéran retrouve un semblant de vie normale depuis le fragile cessez-le-feu mais ces petits plaisirs sont devenus un luxe. Sur des vidéos tournées par l'AFP, de nombreux jeunes flânaient ... Lire la suite
-
Selon un responsable du FBI, les pirates informatiques chinois risquent d'être arrêtés aux États-Unis s'ils s'y rendent
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par AJ Vicens L'écosystème de piratage à la demande mis en place par le gouvernement chinois ... Lire la suite
-
Voici les derniers développements en lien avec la guerre au Moyen-Orient, jeudi: - L'Iran ira bien à la coupe du monde aux Etats-Unis Le président de la Fifa Gianni Infantino a réaffirmé jeudi que l'Iran participerait à la Coupe du monde 2026 et qu'elle disputerait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer