Morgan Stanley passe sous les 5% des droits de vote de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:20
La banque d'affaires américaine précise détenir, indirectement, 3 051 367 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,97% des droits de vote du spécialiste de l'externalisation de la relation client.
Valeurs associées
|49,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
A lire aussi
-
Les prix des carburants en France ont baissé en moyenne de 1 centime depuis la conclusion du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran, loin des 5 à 10 centimes de baisse attendus, selon les chiffres du gouvernement analysés lundi par l'AFP. L'essence SP95-E10 ... Lire la suite
-
Italien, mauricien, à emporter: les bouillons, ces restaurants historiquement synonymes de repas traditionnel français, assis, rapide et peu onéreux, essaiment à travers la France avec parfois de nouveaux concepts jusqu'au point de saturation, estiment les experts. ... Lire la suite
-
Résilience du marché du travail américain, prudence des consommateurs en zone euro, des pressions inflationnistes en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'actualité liée à la crise au Moyen-Orient met en évidence à quel point des progrès ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour : . Moscou propose de nouveau d'accueillir l'uranium enrichi iranien La Russie est prête à accueillir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer