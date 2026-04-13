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Morgan Stanley passe sous les 5% des droits de vote de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:20

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 avril, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance, à la suite d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine précise détenir, indirectement, 3 051 367 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,10% du capital et 4,97% des droits de vote du spécialiste de l'externalisation de la relation client.

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