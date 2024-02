Morgan Stanley ouvre un bureau à Abu Dhabi pour renforcer sa présence dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Rachna Uppal

Morgan Stanley MS.N ouvre un bureau à Abu Dhabi, renforçant ainsi sa présence régionale et rejoignant une série d'autres banques d'investissement mondiales qui ont ouvert des bureaux dans la capitale des Émirats arabes unis (UAE).

La banque de Wall Street possède déjà des bureaux dans la ville voisine de Dubaï, considérée comme le centre financier du Golfe, ainsi qu'en Arabie saoudite et au Qatar.

"La région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) va vivre des moments passionnants et l'activité des marchés de capitaux continue de croître et de se diversifier, ce qui offre de nouvelles opportunités gratifiantes pour les investisseurs régionaux et mondiaux", a déclaré jeudi Clare Woodman, directeur de Morgan Stanley EMEA et directeur général de Morgan Stanley & Co International, dans un communiqué de presse.

Les banques mondiales renforcent leur présence à Abou Dhabi, pays riche en pétrole, afin de servir un pool d'investisseurs de plus en plus diversifié, composé de clients fortunés, de fonds spéculatifs et de fonds alternatifs, qui sont attirés par la capitale, qui abrite trois fonds souverains.

L'année dernière, Goldman Sachs a annoncé qu'elle s'installait dans le centre financier d'Abou Dhabi, Abu Dhabi Global Market, qui prévoit lui-même de s'étendre considérablement pour soutenir la croissance de l'industrie financière de l'émirat.