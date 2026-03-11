 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Stanley limite les rachats sur le fonds de crédit privé, selon des documents déposés
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 23:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant bancaire de Wall Street Morgan Stanley MS.N a limité les rachats de son fonds North Haven Private Income Fund après que les investisseurs ont cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, a-t-on appris mercredi d'un dépôt réglementaire.

Valeurs associées

MORGAN STANLEY
160,885 USD NYSE +0,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des panaches de fumée après des frappes aériennes israéliennes au sud de Beyrouth, le 11 mars 2026 ( AFP / - )
    L'Iran prêt à une guerre d'usure, Trump veut "finir le boulot"
    information fournie par AFP 12.03.2026 00:25 

    L'Iran a assuré mercredi être prêt pour une guerre longue, douze jours après le début des attaques américano-israéliennes, quand Donald Trump s'est dit déterminé à "finir le boulot". Ce conflit régionalisé menace l'approvisionnement en pétrole de l'économie mondiale, ... Lire la suite

  • Wall Street en ordre dispersé mercredi
    Wall Street en ordre dispersé alors que s'intensifie le conflit au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 11.03.2026 23:50 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini ‌en ordre dispersé mercredi, seul le Nasdaq enregistrant une légère hausse, alors que les investisseurs s'inquiétaient de l'intensification des hostilités au Moyen-Orient ​et des répercussions de la guerre, faisant ... Lire la suite

  • Image satellite, prise le 4 mars 2026 par Planet Labs PBC, montrant une école de Minab, en Iran, après un bombardement présumé le 28 février au premier jour de la guerre au Moyen-Orient ( 2026 Planet Labs PBC / - )
    Ce que l'on sait sur le bombardement d'une école en Iran
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:14 

    L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite

  • Le milieu de terrain uruguayen du Real Madrid Federico Valverde (à droite), auteur d'un triplé contre Manchester City en 8e aller de la Ligue des champions, le 11 mars 2026 au stade Bernabéu ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )
    Ligue des champions: City coule contre le Real, le Paris SG assomme Chelsea
    information fournie par AFP 11.03.2026 23:09 

    Malgré de nombreux absents dont Kylian Mbappé, le Real Madrid a étrillé Manchester City 3-0 mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, tandis que Paris s'est lui rassuré en assommant Chelsea (5-2). Sans certitudes et sans de nombreux cadres comme ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank