Morgan Stanley limite les rachats sur le fonds de crédit privé, selon des documents déposés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant bancaire de Wall Street Morgan Stanley MS.N a limité les rachats de son fonds North Haven Private Income Fund après que les investisseurs ont cherché à retirer près de 11 % des actions en circulation, a-t-on appris mercredi d'un dépôt réglementaire.