Morgan Stanley licencie 2 500 personnes dans ses différentes divisions, selon une source
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 00:09

(Modification de la source dans le titre et les paragraphes 1 et 2, ajout d'informations basées sur la source dans les paragraphes 4 et 6) par Manya Saini

Le géant de la banque d'investissement Morgan Stanley MS.N a licencié environ 3% de ses effectifs, soit quelque 2.500 salariés, toutes divisions confondues, a déclaré mercredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les suppressions d'emplois ont concerné les trois grandes divisions de la banque, la banque d'investissement et de trading, la gestion de fortune et la gestion d'investissement, mais n'ont pas affecté ses conseillers financiers, a précisé cette personne, qui a requis l'anonymat pour évoquer des informations confidentielles.

Morgan Stanley a fait état d'une année record en 2025, le chiffre d'affaires annuel du géant de la banque d'investissement ayant atteint un niveau record.

Elle a également dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre en janvier, grâce à une augmentation de 47 % des revenus de la banque d'investissement, avec une augmentation des transactions et un quasi-doublement des commissions de souscription de dettes.

Les dirigeants des banques ont adopté un ton optimiste pour 2026, en raison de la bonne santé des projets de fusions et d'acquisitions ainsi que des introductions en bourse.

Entre-temps, la volatilité des marchés, les craintes que l'IA ne perturbe les activités technologiques traditionnelles et les troubles géopolitiques continuent de stimuler les bureaux de transactions, les clients repositionnant leurs portefeuilles pour se protéger contre les risques.

Les suppressions sont basées sur la stratégie et la performance individuelle, et la banque a l'intention d'ajouter des effectifs dans d'autres domaines, a ajouté la personne.

La nouvelle des suppressions d'emplois chez Morgan Stanley, qui comptait 82 992 employés au 31 décembre, a été rapportée pour la première fois par le Wall Street Journal.

Depuis le début de l'année, les entreprises américaines ont procédé à des licenciements massifs afin de rationaliser leurs activités dans un contexte d'adoption croissante des outils d'intelligence artificielle.

À la fin du mois dernier, la société de paiement Block

XYZ.N , dirigée par Jack Dorsey, a déclaré qu'elle avait supprimé plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'IA dans ses activités.

