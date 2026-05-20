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Morgan Stanley Investment Management dévoile le fonds Strategic Income
information fournie par AOF 20/05/2026 à 10:16

(Zonebourse.com) - Morgan Stanley Investment Management (MSIM) a annoncé le lancement mondial du compartiment Strategic Income au sein de sa SICAV Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) (le fonds Strategic Income). Il s'agit d'une stratégie flexible et multisectorielle axée sur les obligations et les segments plus à forte valeur ajoutée, élargissant ainsi l'accès des investisseurs aux vastes capacités d'investissement obligataire de MSIM à l'échelle mondiale.

Le fonds Strategic Income est actuellement enregistré en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Japon, au Luxembourg, à Singapour, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni.

Ce fonds Strategic Income vise à offrir une exposition diversifiée à un large éventail de segments obligataires mondiaux, en ciblant notamment certains segments souvent sous-représentés dans les portefeuilles obligataires core traditionnels.

Le fonds Strategic Income cherche à offrir un niveau attractif de performance totale, mesuré en dollars, grâce à des investissements dans un large éventail de titres obligataires, notamment des instruments titrisés ainsi que des obligations d'entreprise et d'État situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents et les marchés frontières, et libellées dans différentes devises.

La stratégie est gérée par Andrew Szczurowski, Justin Bourgette et Brian Shaw, gérants de portefeuille au sein des équipes Mortgage & Securitized, High Yield et Emerging Markets Debt de MSIM. Le fonds Strategic Income est géré par la même équipe que celle du fonds U.S. Eaton Vance Strategic Income, enregistré aux Etats-Unis.

"Nous estimons que ce fonds réunit les meilleures idées d'investissement issues de notre plateforme obligataire mondiale, établie et dotée de ressources importantes, tout en tenant compte des dynamiques de marché actuelles telles que la volatilité accrue, les risques géopolitiques persistants et les préoccupations inflationnistes", a déclaré Vittorio Ambrogi, head of international wealth et global head of financial institutions.

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