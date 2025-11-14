Morgan Stanley interrogée par une commission de la Chambre des représentants des États-Unis sur l'introduction en bourse de Zijin Gold à Hong Kong

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Karen Freifeld et Kanishka Singh

La souscription de Morgan Stanley MS.N à l'introduction en bourse de Zijin Gold International 2259.HK à Hong Kong a fait courir à la banque et à ses investisseurs américains le risque d'un préjudice réglementaire, financier et de réputation, a déclaré jeudi à la banque une commission de la Chambre des représentants des États-Unis.

Zijin Gold est une filiale de Zijin Mining Group

601899.SS , une société minière internationale basée en Chine qui figure sur la liste du gouvernement américain des sociétés dont les importations sont interdites en raison de violations présumées des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours .

En septembre, Morgan Stanley a participé à l'introduction en bourse de Zijin Gold afin d'aider sa société mère à lever des fonds en vendant ses actifs miniers non chinois et en les cotant à la bourse de Hong Kong, a déclaré le comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine. Cela a soulevé des questions quant à savoir si elle avait aidé Zijin Mining à échapper aux interdictions américaines, selon la commission.

Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire. Zijin Gold et Zijin Mining n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"Lorsque les institutions financières américaines s'engagent avec des entreprises chinoises liées au travail forcé des Ouïghours, elles compromettent l'objectif du gouvernement américain de décourager le travail forcé dans le monde entier", a écrit le représentant John Moolenaar, président de la commission, dans une lettre adressée à Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley .

En janvier, Zijin Mining a été ajoutée à la liste des entités visées par la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours (Uyghur Forced Labor Prevention Act Entity List), qui restreint les importations liées à ce que les États-Unis considèrent comme un génocide en cours des minorités de la région occidentale du Xinjiang, en Chine.

Les autorités américaines affirment que les autorités chinoises ont établi des camps de travail pour les Ouïghours et d'autres groupes minoritaires musulmans dans le Xinjiang. Pékin nie tout abus.

Dans sa lettre, M. Moolenaar demande des documents et des communications sur la participation de Morgan Stanley à l'appel public à l'épargne concernant les liens de l'entreprise avec le gouvernement chinois, le parti communiste chinois, l'armée et les violations des droits de l'homme. Il a demandé à recevoir ces informations avant le 27 novembre.

Cette lettre est la dernière action en date de sa commission concernant l'implication des institutions financières américaines dans la souscription d'introductions en bourse de sociétés chinoises ayant des liens avec l'armée chinoise ou des pratiques de travail illégales.

En juillet, la commission a demandé des documents à JPMorgan JPM.N et Bank of America BAC.N concernant leur rôle dans la souscription à l'introduction en bourse à Hong Kong de la société chinoise CATL 300750.SZ , le plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. CATL a été désignée comme une entreprise militaire chinoise par le ministère américain de la défense.