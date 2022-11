Morgan Stanley IM sort deux fonds ISR avec Calvert

(NEWSManagers.com) - Morgan Stanley Investment Management et Calvert Research and Management, une filiale de Morgan Stanley, ont annoncé en fin de semaine dernière le lancement de deux nouveaux fonds ISR. Le premier, MS INVF Calvert Sustainable Climate Transition Fund, est une stratégie actions dédiée à la transition climatique, et le second, MS INVF Calvert Sustainable Global Green Bond Fund, est un fonds d'obligations vertes. Ces deux véhicules répondent aux critères de l'article 9 du règlement SFDR, et sont domiciliés au Luxembourg.