Morgan Stanley IM lancera quatre ETF ESG d’ici la fin de l’année

(NEWSManagers.com) - La gestion passive va accueillir un nouveau compétiteur. Morgan Stanley Investment Management va lancer quatre ETF ESG d’ici la fin de l’année, selon un document transmis au régulateur américain, la Securities and Exchange Commission (SEC). Il s’agit des fonds Calvert International Responsible Index ETF, Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF, Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF, et Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF.

Calvert est un spécialiste ESG acquis par Morgan Stanley en 2020 à l'occasion du rachat d'Eaton Vance. Il sera chargé de la supervision de ces fonds. Les détails des tickers ou des frais de ces véhicules n’ont pas été dévoilés.

Morgan Stanley IM est l’un des derniers grands acteurs américains à entrer dans la gestion passive. Pour y arriver, la société de gestion américaine a recruté Anthony Rochte, l’ancien dirigeant de Goldman Sachs Private Bank, en tant que directeur mondiale des ETF en mars cette année. Morgan Stanley IM a également nommé Allyson Wallace, l’ancienne directrice de l’architecture produit et de la plateforme iShares du gérant BlackRock, comme directrice mondiale des ETF capital markets.