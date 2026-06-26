Morgan Stanley et Goldman Sachs en baisse après l'annonce selon laquelle OpenAI envisagerait une introduction en bourse en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 juin - ** Les géants de Wall Street Morgan Stanley MS.N et Goldman Sachs GS.N sont en baisse après la publication d'un article du New York Times indiquant qu'OpenAI envisagerait de reporter sonintroduction en bourse à l'année prochaine

** Les actions de MS et GS reculent chacune de 3,5% ** "Le report de l’introduction en bourse, qui pèse sur le secteur technologique ce matin, soulève des questions quant à savoir s’il risque de tempérer l’optimisme des marchés financiers à l’égard de titres tels que GS et MS", déclare Brian Finneran, directeur général de Truist Securities

** "À court terme, l’activité boursière continue de tourner à plein régime. Mais les gros titres concernant OpenAI portent moins sur les commissions générées par une seule transaction que sur tous les autres avantages connexes, tels que le financement, les opérations de trading, etc."

** À la clôture d’hier, MS affichait une hausse de 24,5% depuis le début de l’année, tandis que GS avait progressé de 21,2%