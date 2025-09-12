 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Morgan Stanley et Deutsche Bank prévoient trois baisses des taux d'intérêt américains cette année
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du paragraphe 1 avec l'estimation de la Deutsche Bank, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Joel Jose et Akriti Shah

Morgan Stanley et Deutsche Bank s'attendent à ce que la Réserve fédérale américaine réduise ses taux d'intérêt lors de ses trois réunions de l'année, suite aux données de cette semaine montrant des pressions inflationnistes plus modestes.

Dans des notes distinctes, les deux maisons de courtage ont déclaré vendredi qu'elles s'attendaient désormais à ce que la Fed réduise ses taux de 25 points de base lors de chacune des réunions restantes en septembre, octobre et décembre.

Elles prévoyaient auparavant une réduction de 25 points de base en septembre et en décembre.

On s'attend généralement à ce que la Fed donne le coup d'envoi d'un nouveau cycle d'assouplissement lors de la réunion de politique générale de la semaine prochaine - sa première depuis la baisse des taux de 25 points de base en décembre 2024 - après que des données récentes ont signalé un ralentissement du marché de l'emploi.

Le mois dernier, la présidente de la Fed, Jerome Powell, a indiqué qu'une baisse des taux était possible lors de la réunion de politique générale des 16 et 17 septembre, citant les risques croissants sur le marché du travail, tout en avertissant que l'inflation restait une menace.

Morgan Stanley a déclaré que les conditions du marché donnent à la Fed la possibilité d'évoluer plus rapidement vers une position politique neutre.

Selon la maison de courtage de Wall Street, la Fed devrait procéder à quatre baisses de taux consécutives de 25 points de base à partir de la semaine prochaine et jusqu'en janvier, deux autres baisses étant prévues pour avril et juillet 2026.

"Bien que nous ne prévoyions pas de nouvelles baisses de taux pour l'année prochaine, étant donné que nos prévisions concernant l'inflation et le marché du travail ne sont pas compatibles avec des taux inférieurs à la neutralité, les risques sont orientés vers de nouvelles réductions en 2026", a déclaré Matthew Luzzetti, économiste en chef pour les États-Unis à la Deutsche Bank.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders ont évalué à 95 % la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base la semaine prochaine, et à 5 % la probabilité d'une baisse plus importante de 50 points de base.

Après la faiblesse des chiffres de l'emploi en août, Standard Chartered est devenue la seule maison de courtage à prévoir une baisse de taux de 50 points de base de la part de la Fed ce mois-ci, s'écartant ainsi d'un consensus plus large.

