Morgan Stanley et Citi optimistes sur le rachat du propriétaire de Sprng Energy par l'unité de Grasim

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14 juillet - ** Les sociétés de courtage Morgan Stanley et Citi voient d'un bon œil l'acquisition par Aditya Birla Renewables, filiale de Grasim GRAS.NS , de Solenergi Power, propriétaire de Sprng Energy.

** Le titre GRAS était en baisse de 1,13 % à 3.108,8 roupies.

** Citi ("acheter", objectif de cours de 3.600 roupies) estime que cette transaction offre à Aditya Birla Renewables l’opportunité d’étendre sa présence dans les énergies renouvelables grâce à cette acquisition.

** Citi souligne également que le titre pourrait réagir négativement, car Grasim s'apprête à s'endetter, ce qui pourrait avoir un impact sur le ratio d'endettement de la société.

** Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours de 3.900 roupies) estime que cette opération permettra à la société d’atteindre son objectif d’environ 10 GWp bien avant la date prévue.

** La société de courtage ajoute que cette acquisition constitue un « pari opportun » dans le cadre de la stratégie de sécurité énergétique de l’Inde.

** GRAS est noté « acheter » ou « acheter fortement » par les 9 analystes qui couvrent le titre; le cours cible médian est de 3.600 roupies – données compilées par LSEG.

** Le titre affiche une hausse d’environ 10 % depuis le début de l’année.