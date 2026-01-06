 Aller au contenu principal
Morgan Stanley dépose des demandes d'ETF sur le bitcoin et le solana dans le cadre de la promotion des actifs numériques
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 12:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Morgan Stanley MS.N demande l'approbation des autorités réglementaires pour lancer des fonds négociés en bourse liés au prix des jetons de crypto-monnaie, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) des États-Unis mardi.

La banque cherche à lancer des ETF liés au prix des crypto-monnaies bitcoin et solana , selon les documents déposés.

Cette initiative renforcera la présence de la banque dans le secteur des crypto-monnaies et intervient deux ans après que la SEC a approuvé le premier ETF bitcoin coté aux États-Unis.

La clarté réglementaire sous le président américain Donald Trump a encouragé les sociétés financières traditionnelles à adopter les actifs numériques, qui étaient autrefois considérés comme de simples instruments spéculatifs.

En décembre, l'Office of the Comptroller of the Currency a également autorisé les banques à agir en tant qu'intermédiaires sur les transactions de crypto-monnaie, réduisant ainsi le fossé entre le secteur traditionnel et les actifs numériques.

Plusieurs investisseurs préfèrent détenir des crypto-monnaies par l'intermédiaire d'ETF, qui offrent une liquidité et une sécurité accrues, ainsi qu'une conformité réglementaire simplifiée par rapport à la gestion directe de l'actif sous-jacent.

La société de gestion d'actifs T. Rowe Price TROW.O a également déposé son premier ETF crypto l'année dernière, alors que les entreprises institutionnelles adoptent de plus en plus les actifs numériques.

Devises

Valeurs associées

BTC/USD
93 851,9620 USD CryptoCompare -0,36%
MORGAN STANLEY
186,590 USD NYSE +2,56%
SOL/USD
139,1148 USD CryptoCompare +0,20%
T ROWE PRICE GRP
106,4900 USD NASDAQ +1,78%
