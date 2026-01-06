Morgan Stanley dépose des demandes d'ETF sur le bitcoin et le solana dans le cadre de la promotion des actifs numériques

Morgan Stanley MS.N demande l'approbation des autorités réglementaires pour lancer des fonds négociés en bourse liés au prix des jetons de crypto-monnaie, selon des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières et des changes) des États-Unis mardi.

La banque cherche à lancer des ETF liés au prix des crypto-monnaies bitcoin et solana , selon les documents déposés.

Cette initiative renforcera la présence de la banque dans le secteur des crypto-monnaies et intervient deux ans après que la SEC a approuvé le premier ETF bitcoin coté aux États-Unis.

La clarté réglementaire sous le président américain Donald Trump a encouragé les sociétés financières traditionnelles à adopter les actifs numériques, qui étaient autrefois considérés comme de simples instruments spéculatifs.

En décembre, l'Office of the Comptroller of the Currency a également autorisé les banques à agir en tant qu'intermédiaires sur les transactions de crypto-monnaie, réduisant ainsi le fossé entre le secteur traditionnel et les actifs numériques.

Plusieurs investisseurs préfèrent détenir des crypto-monnaies par l'intermédiaire d'ETF, qui offrent une liquidité et une sécurité accrues, ainsi qu'une conformité réglementaire simplifiée par rapport à la gestion directe de l'actif sous-jacent.

La société de gestion d'actifs T. Rowe Price TROW.O a également déposé son premier ETF crypto l'année dernière, alors que les entreprises institutionnelles adoptent de plus en plus les actifs numériques.