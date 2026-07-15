Morgan Stanley dépasse les prévisions grâce à la vigueur de ses activités de transactions et de fusions-acquisitions, et mise sur les investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires du directeur général de Morgan Stanley lors de la conférence téléphonique sur les résultats, ainsi que des rapports d'analystes) par Pritam Biswas et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley MS.N a dépassémercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, affichant un chiffre d’affaires record grâce à uneforte activitéde transactions, tandis que la volatilité des marchés a généré des revenus de trading records pour la banque d’investissement.

La banque a atteint son objectif de longue date de 10 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, grâce notamment aux plans d’actionnariat des salariés des entreprises ayant réalisé leur introduction en bourse au cours du deuxième trimestre. "Plus de la moitié des 148 milliards de dollars de nouveaux actifs nets provenaient des flux liés aux plans d’actionnariat lors des introductions en bourse", a déclaré Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, lors d’un entretien téléphonique.

La banque s’attend à ce que les flux vers la gestion de patrimoine augmentent, puisqu’elle gère 70 % des plans d’actionnariat des 100 plus grandes "licornes", ces entreprises privées valorisées à plus d’un milliard de dollars, a ajouté Mme Yeshaya.

Des opérations de grande envergure ont contribué à porter la valeur totale des fusions-acquisitions annoncées à 2 800 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année, soit le total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre depuis le début des statistiques de LSEG en 1980. Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Morgan Stanley a bondi de 58 % pour atteindre 2,44 milliards de dollars au deuxième trimestre, stimulé par une hausse des commissions de souscription d’introductions en bourse et des honoraires de conseil en fusions-acquisitions.

Morgan Stanley a été le chef de file de l’introduction en bourse record de 2 000 milliards de dollars de SpaceX, la société d’Elon Musk SPCX.O , une introduction en bourse historique qui s’inscrit dans la reprise de l’activité sur le marché américain des introductions en bourse.

La banque d’investissement a également été chef de file de l’introduction en bourse à New York du fabricant de puces Cerebras CBRS.O et co-gestionnaire du livre d’ordres pour la levée de fonds en actions d’Alphabet GOOGL.O annoncée le mois dernier. Parmi les opérations notables du trimestre, la banque a agi en tant que banque conseil dans le cadre de l’accord conclu par Fertitta Entertainment pour racheter Caesars Entertainment, une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars .

La banque s’est vu confier des rôles de prise ferme dans les introductions en bourse prévues des sociétés d’intelligence artificielle Anthropic et OpenAI. Le directeur général Ted Pick a déclaré qu’il s’attendait à ce que les marchés continuent de financer des investissements importants dans l’IA par le biais d’opérations de dette et de capitaux propres, dans le cadre d’un cycle d’investissement s’étalant sur plusieurs années.

M. Pick a ajouté qu’il pourrait y avoir des cas d’investissements infructueux. "Il y aura des goulots d’étranglement et des contraintes en matière de technologie et de puissance, mais je pense que nous pouvons convenir que le marché de l’intelligence artificielle et de l’amélioration réelle de la productivité est bel et bien là". Morgan Stanley estime que le montant total des dépenses d’investissement liées à l’IA pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars dans plusieurs années.

Le résultat net attribuable à la banque d’investissement s’est établi à 5,58 milliards de dollars, soit 3,46 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires net a atteint le niveau record de 21,35 milliards de dollars, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 19,64 milliards de dollars au deuxième trimestre.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N ont annoncé mardi des hausses similaires de leurs revenus issus de la banque d’investissement .

PRUDENCE, MAIS ŒIL TURNÉ VERS LES FUSIONS-ACQUISITIONS

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a déclaré aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats que la banque continuait à rechercher des cibles d’acquisition potentielles susceptibles d’accroître sa part de marché dans des secteurs ou des zones géographiques spécifiques, mais a ajouté que la barre était haute pour conclure une transaction.

Morgan Stanley a enregistré un chiffre d’affaires record sur les opérations sur actions, à 6,3 milliards de dollars, soit une hausse de 69 % par rapport au même trimestre de l’année précédente. Les clients ont intensifié leurs activités de trading alors que les marchés mondiaux traversaient une période de turbulences au cours du trimestre , le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran ayant provoqué une forte hausse des cours du pétrole .

La persistance d’une inflation élevée et l’évolution des anticipations en matière de politique monétaire ont également ajouté une part d’imprévisibilité, même si les principaux indices boursiers ont fait preuve de résilience. Une grande partie de la hausse du chiffre d’affaires provient des opérations sur les marchés asiatiques, notamment à Hong Kong, en Inde, au Japon et en Corée, a ajouté la directrice financière.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N – qui ont également dépassé leurs prévisions de bénéfices trimestriels mardi – ont fait état d’une hausse similaire de leurs activités de trading.

L'action Morgan Stanley a connu une évolution volatile en début de séance et affichait en fin de matinée une hausse de 0,4 %. Le titre a progressé de 28,5 % en 2026, affichant une performance inférieure à celle de Goldman Sachs, mais surpassant l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Chris McGratty, analyste chez KBW, a déclaré que les revenus issus de la banque d’investissement, du trading et de la gestion de patrimoine avaient dépassé ses prévisions. Le seul indicateur inférieur aux attentes du marché concernait le volume des rachats d’actions, qui s’est élevé à 1,5 milliard de dollars au cours du trimestre, soit un chiffre inférieur à la prévision de KBW, qui s’élevait à 1,8 milliard de dollars.