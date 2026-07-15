Morgan Stanley dépasse les prévisions de bénéfices grâce à l'essor des opérations de fusion-acquisition et à la bonne tenue de ses activités de trading

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du paragraphe 1 pour y ajouter des estimations) par Pritam Biswas et Tatiana Bautzer

Morgan Stanley MS.N a dépassémercredi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestregrâce à une forte activité de fusions-acquisitions, tandis que l’incertitude macroéconomique a entraîné des revenus de trading records pour la banque d’investissement.

Un environnement réglementaire clément et des marchés boursiers dynamiques ont aidé les dirigeants d’entreprises de tous les secteurs à conclure des transactions à grande échelle, générant ainsi une manne de commissions de conseil pour les banques d’investissement.

Ces méga-opérations ont contribué à porter la valeur totale des fusions et acquisitions annoncées à 2.800 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’année, soit une hausse de 48 % par rapport à l’année précédente et le total le plus élevé jamais enregistré pour un premier semestre depuis le début des statistiques de LSEG en 1980.

Parmi les opérations marquantes du trimestre, la banque a joué le rôle de conseiller financier dans le cadre de l’accord conclu par Fertitta Entertainment pour le rachat de Caesars Entertainment, une opération évaluée à 17,6 milliards de dollars.

Morgan Stanley a été le chef de file de l’introduction en Bourse record de SpaceX SPCX.O d’Elon Musk, évaluée à 2.000 milliards de dollars, une opération historique qui s’inscrit dans la reprise d’activité du marché américain des introductions en Bourse.

La banque d’investissement a également été chef de file de l’introduction en Bourse exceptionnelle à New York du fabricant de puces Cerebras CBRS.O et co-gestionnaire du livre d’ordres lors de la levée de fonds d’Alphabet GOOGL.O annoncée le mois dernier.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N – qui faisaient également partie du syndicat de gestion des ordres pour l’introduction en Bourse historique de SpaceX – ont annoncé mardi une hausse similaire de leurs activités de banque d’investissement.

Le chiffre d’affaires de la banque d’investissement de Morgan Stanley a bondi à 2,44 milliards de dollars, contre 1,54 milliard il y a un an, porté par une hausse des commissions de conseil en fusions-acquisitions.

Le résultat net attribuable à la banque d’investissement s’est établi à 5,58 milliards de dollars, soit 3,46 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 3,54 milliards de dollars, soit 2,13 dollars par action, un an plus tôt.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 2,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

RECORD POUR LA GESTION DE PATRIMOINE

Le chiffre d’affaires de la division de gestion de patrimoine de Morgan Stanley a atteint un niveau record de 8,9 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 7,8 milliards il y a un an, renforçant ainsi le recours de la banque à cette division pour compenser la volatilité potentielle de ses activités de négoce et de banque d’investissement.

La banque a attribué les performances de ce pôle à des commissions de gestion d’actifs élevées, à une activité client soutenue et à une hausse des revenus nets d’intérêts.

Le total des actifs sous gestion, entre la gestion de patrimoine et la gestion d’investissements, a atteint un niveau record de 10.000 milliards de dollars au deuxième trimestre, réalisant ainsi un objectif majeur que la banque s’était fixé il y a plusieurs années.

Le chiffre d’affaires net s’est établi à 21,35 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 16,79 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 19,64 milliards de dollars au deuxième trimestre.

LES ACTIVITÉS DE TRADING RESTENT SOLIDES

Les marchés mondiaux ont traversé une période de forte turbulence au cours du trimestre, le bras de fer entre les États-Unis et l’Iran ayant suscité des incertitudes quant à l’approvisionnement mondial en pétrole brut, ce qui a entraîné une forte hausse des cours du pétrole.

La persistance d’une inflation élevée et l’évolution des anticipations en matière de politique monétaire ont également accru l’imprévisibilité, même si les principaux indices boursiers ont fait preuve d’une solide résilience.

De telles conditions de volatilité créent généralement un environnement favorable aux opérations de trading de Wall Street.

Les clients ont effectué un volume plus important de transactions afin de se couvrir contre les risques et de tirer parti des fluctuations de prix, ce qui a stimulé les activités de trading de Morgan Stanley. Le remaniement des portefeuilles a entraîné une forte hausse des revenus trimestriels dans l’ensemble de sa division de trading.

Le chiffre d’affaires des actions a bondi de plus de 69 % pour atteindre 6,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires net des titres à revenu fixe a progressé de 13 %.

JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N – qui ont également dépassé leurs prévisions de bénéfices trimestriels mardi – ont fait état d’une hausse similaire de leurs activités de trading.

L'action Morgan Stanley progressait d'environ 1 % dans les échanges avant l'ouverture de la Bourse. Le titre de la banque d'investissement a gagné 28,5 % en 2026, affichant une performance inférieure à celle de Goldman Sachs, mais supérieure à celle de l'indice de référence S&P 500 .SPX .