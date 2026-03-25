Morgan Stanley dépasse les 5% des droits de vote de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:37
La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 3 080 700 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de gestion externalisée de la relation client.
Valeurs associées
|46,2600 EUR
|Euronext Paris
|+0,46%
A lire aussi
-
L'Union européenne a autorisé mercredi l'alliance dans le secteur de l'électricité entre TotalEnergies et EPH, le groupe du magnat tchèque Daniel Kretinsky, une opération qui va faire de ce dernier l'un des premiers actionnaires du géant pétrolier français. "La ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert sur une note positive mercredi, la perspective d'une désescalade dans le conflit en cours au Moyen-Orient ayant apaisé en partie les craintes des investisseurs concernant une prolongation des perturbations dans l'approvisionnement ... Lire la suite
-
Tous les voyants ont été au vert en 2025 pour le groupe Bel (Vache qui rit, Babybel, Boursin, Pom'Potes...), qui a fait état mercredi d'un bénéfice net ayant doublé à 107 millions d'euros et de ventes en progression dans toutes ses régions. Le spécialiste des fromages ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Brittin dans les paragraphes 5 et 6, détails dans l'ensemble ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer