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Morgan Stanley dépasse les 5% des droits de vote de Teleperformance
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:37

Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mars, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 3 080 700 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 5,02% des droits de vote du groupe de gestion externalisée de la relation client.

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