Morgan Stanley dépasse largement les attentes au 4T, dopé par le marché actions

La banque d'affaires américaine Morgan Stanley a obtenu au quatrième trimestre des résultats en forte progression et nettement supérieurs aux attentes, dopés par la montée en régime des activités sur actions.

( AFP / JOHANNES EISELE )

Le bénéfice net ressort à 3,7 milliards de dollars, un chiffre plus que doublé par rapport à la même période de l'année précédente (+142%).

Rapporté par action, paramètre le plus suivi par Wall Street, il atteint 2,22 dollars, selon un communiqué publié jeudi, bien au-delà du 1,70 dollar attendu par les analystes.

Ce coup d'éclat s'explique notamment par le bond de la banque de marché, en particulier sur les actions (+51% pour le chiffre d'affaires sur un an).

Côté banque d'investissement, les actions ont aussi été à l'honneur, avec un chiffre d'affaires doublé pour les émissions de titres (entrée en Bourse ou augmentation de capital).

Le PDG de l'établissement, Ted Pick, cité dans le communiqué, a relevé "un raffermissement (de l'activité) sur les marchés et une poursuite de l'amélioration dans la banque d'investissement".

Dans le même temps, Morgan Stanley a vu ses charges augmenter moins rapidement que ses revenus, le rapport entre coûts et chiffre d'affaires tombant à 69% au quatrième trimestre, contre 84% un an plus tôt.

Pour la banque, cette évolution est le fait d'une meilleure dynamique commerciale, mais aussi de sa "discipline" en matières de dépenses de fonctionnement.

Les provisions pour créances douteuses sont remontées, mais se situent toujours à un niveau très bas, en particulier par comparaison avec celles des autres banques de la place qui opèrent dans la banque de détail, ce qui n'est pas le cas de Morgan Stanley.

Au total, le chiffre d'affaires s'affiche à 16,2 milliards de dollars, soit 26% de mieux qu'il y a un an.

Morgan Stanley a aussi connu une croissance marquée sur la gestion d'actifs (+20%).

La publication était plutôt bien reçue à la Bourse de New York, le titre de la banque new-yorkaise gagnant un peu plus de 1% dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture.