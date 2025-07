Morgan Stanley: croissance de 17% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 14:03









(Zonebourse.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net part du groupe en croissance de 15% à 3,54 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2025, soit un BPA en hausse de 17% à 2,13 dollars, battant l'estimation moyenne des analystes.



A près de 16,8 milliards de dollars, les revenus de la banque d'affaires se sont accrus de 12%, 'démontrant la vigueur de la firme intégrée avec des contributions à travers ses segments d'activité sur fond d'un contexte de marché mitigé'.



La division 'institutional securities' a vu ses revenus croitre à 7,6 milliards de dollars, avec 'de fortes performances de ses activités de marché, soutenues par une activité des clients plus élevée avec une vigueur notable en actions'.



Morgan Stanley pointe aussi le dynamisme de sa division gestion de fortune, dont les revenus ont approché les 7,8 milliards de dollars (+14%) et qui a engrangé 59 milliards de dollars de nouveaux actifs nets.





