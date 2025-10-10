Morgan Stanley cherche à racheter les liquidités du fonds Point Bonita de Jefferies, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'unité de gestion d'actifs de Morgan Stanley MS.N a demandé à la banque d'investissement Jefferies JEF.N de lui restituer une partie de l'argent qu'elle avait investi dans le fonds Point Bonita Capital de cette dernière banque, selon une personne au fait de la situation.

Point Bonita était fortement exposé à la faillite du fournisseur américain de pièces détachées automobiles First Brands.

BlackRock et Texas Treasury Safekeeping Trust font partie des autres investisseurs qui ont fait des demandes de rachat partiel, a déclaré la source, qui a refusé d'être identifiée pour discuter de discussions privées.

Morgan Stanley a refusé de commenter, tandis que BlackRock et Texas Treasury Safekeeping Trust n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de Jefferies ont baissé de 8 % après les heures de cotation.

La demande de rachat a été rapportée plus tôt par Bloomberg News.