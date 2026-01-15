Morgan Stanley: Bénéfice en hausse au T4 avec la banque d'investissement

Un panneau est affiché sur le bâtiment de Morgan Stanley à New York

Morgan Stanley a fait état jeudi d'un bénéfice en hausse au quatrième trimestre, ‍porté par les gains réalisés par sa banque d'investissement, avec notamment la forte augmentation des transactions et un quasi-doublement ‌des commissions sur les émissions obligataires

La banque américaine a indiqué un bénéfice de 4,40 milliards de dollars (3,78 ​milliards d'euros), soit 2,68 dollars par action, au ⁠quatrième trimestre, contre 3,71 milliards de dollars et 2,22 dollars par action un an plus tôt.

Dans ⁠un communiqué, le ‍directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, ⁠a déclaré que "les activités de banque d'investissement se sont accélérées et les marchés mondiaux sont restés solides".

Pour le trimestre ​clos le 31 décembre, la banque d'investissement de Morgan Stanley a enregistré 2,41 milliards de dollars de chiffre ⁠d'affaires, contre 1,64 milliard de dollars un an ​plus tôt.

L'action prend 1,6% dans les échanges avant-Bourse.

L'année ​dernière, une ​vague de transactions importantes a propulsé le montant total des ​fusions et acquisitions mondiales ⁠au-delà de 5.100 milliards de dollars, l'engouement pour l'intelligence artificielle et les baisses de taux de la Réserve fédérale ayant encouragé les patrons à se lancer dans des rachats.

Les ‌marchés boursiers ont atteint des niveaux record à la fin de l'année dernière, malgré la volatilité au premier semestre due aux politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

