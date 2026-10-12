Moonshot cherche à régler un litige avant son introduction en Bourse à Hong Kong

Moonshot, la startup chinoise d'intelligence artificielle à l'origine des modèles Kimi, tente de résoudre un différend juridique avec Recurrent.ai, une entreprise cofondée par ses dirigeants. Le litige, portant notamment sur des accusations d'enrichissement personnel et de transfert de données, pourrait compliquer son projet d'introduction à la Bourse de Hong Kong.

Recurrent.ai et certains de ses investisseurs accusent Yang Zhilin, directeur général de Moonshot, et Zhang Yutao, son directeur technologique, d'avoir créé la startup en 2023 sans autorisation et d'avoir trompé les actionnaires de leur ancienne entreprise. Ils dénoncent également des transferts présumés de données et de serveurs, ainsi que la suppression d'informations importantes. Une procédure d'arbitrage est engagée à Hong Kong depuis 2024, mais les dirigeants contestent les accusations, dont Reuters n'a pas pu vérifier le bien-fondé.

Les plaignants réclament une indemnisation équivalant à 10,5% du capital initial de Moonshot, une participation qui pourrait représenter plus de 700 millions de dollars sur la base de sa valorisation de 30 milliards de dollars en juin. Recurrent avait déjà obtenu 9,5% du capital lors de la création de la startup. Une autre procédure pourrait viser Zhang Yutong, présidente de Moonshot, accusée d'avoir bénéficié d'une participation dissimulée. Des discussions amiables sont en cours, sans certitude sur la conclusion prochaine d'un accord.

Soutenue notamment par Alibaba, Tencent, Meituan et China Mobile, Moonshot cherche à rivaliser avec OpenAI et Anthropic grâce à ses modèles Kimi, dont Kimi K3, présenté en juillet avec 2 800 milliards de paramètres. L'entreprise aurait déposé confidentiellement son dossier de cotation à Hong Kong en septembre. Si le litige ne devrait pas empêcher à lui seul l'opération, son absence de résolution pourrait soulever des interrogations sur la gouvernance, la propriété des actifs et la transparence de la startup auprès des investisseurs.