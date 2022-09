Moonfare ouvre un bureau à Paris

(NEWSManagers.com) - La plateforme digitale de private equity Moonfare vient d'ouvrir un bureau de représentation en France, a appris NewsManagers. La société d'origine allemande, basée à Berlin, procèdera à l'inauguration de ses locaux parisiens le mois prochain en la présence de son fondateur et PDG Steffen Pauls. D'après nos informations, la direction de ce nouveau bureau a été confiée à Karim Boussetta qui a rejoint Moonfare en début d'année dans cette optique. Ce dernier est passé notamment par Pimco et Goldman Sachs à Londres.

Moonfare a pour activité de donner accès à des fonds de private equity (KKR, Carlyle, Apax, etc) à des particuliers fortunés pour des sommes nettement inférieures à ce qui est nécessaire habituellement (entre 50.000 et 150.000 euros selon les pays contre 1 million d'euros traditionnellement). En France, un équivalent assez proche serait Altaroc.

Moonfare est présent dans une vingtaine de pays et revendique plus de 2 milliards d'euros d'encours auprès de ses clients. La fintech s'est lancée aux Etats-Unis en début d'année et annoncé il y a quelques jours y avoir collecté 150 millions de dollars.