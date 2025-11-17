Moody's revoit à la baisse les notes de crédit de Six Flags

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy
Moody's a abaissé les notes de crédit de Six Flags Entertainment FUN.N en territoire de catégorie spéculative lundi, citant les faibles résultats d'exploitation du propriétaire du parc d'attractions. L'abaissement de deux crans de la note, avec une perspective stable, fait suite aux résultats du troisième trimestre de Six Flags le 7 novembre. Dans un rapport, les analystes de Moody's ont cité des bénéfices plus faibles et des "défis d'intégration" suite à la fusion de la société avec son homologue Cedar Fair en juillet 2024.
"La faible performance opérationnelle de Six Flags s'est traduite par des mesures de crédit qui sont nettement moins bonnes que ce que nous avions prévu au moment de la fusion", écrivent les analystes.
L'augmentation récente des coûts d'exploitation et la baisse des recettes ont contribué à la prévision de Moody's selon laquelle Six Flags augmentera son niveau d'endettement d'ici la fin de l'année 2025. L'échéance prochaine de la dette de Six Flags présente des besoins urgents de liquidités au cours de l'année et demie à venir, a déclaré Moody's. La société a des obligations de premier rang non garanties d'une valeur d'un milliard de dollars qui arrivent à échéance en avril 2027, ont noté les analystes. Toutefois, ils prévoient que Six Flags conservera suffisamment de liquidités au cours de cette période pour faire face à la dette.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer