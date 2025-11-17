 Aller au contenu principal
Moody's revoit à la baisse les notes de crédit de Six Flags
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Moody's a abaissé les notes de crédit de Six Flags Entertainment FUN.N en territoire de catégorie spéculative lundi, citant les faibles résultats d'exploitation du propriétaire du parc d'attractions. L'abaissement de deux crans de la note, avec une perspective stable, fait suite aux résultats du troisième trimestre de Six Flags le 7 novembre. Dans un rapport, les analystes de Moody's ont cité des bénéfices plus faibles et des "défis d'intégration" suite à la fusion de la société avec son homologue Cedar Fair en juillet 2024.

"La faible performance opérationnelle de Six Flags s'est traduite par des mesures de crédit qui sont nettement moins bonnes que ce que nous avions prévu au moment de la fusion", écrivent les analystes.

L'augmentation récente des coûts d'exploitation et la baisse des recettes ont contribué à la prévision de Moody's selon laquelle Six Flags augmentera son niveau d'endettement d'ici la fin de l'année 2025. L'échéance prochaine de la dette de Six Flags présente des besoins urgents de liquidités au cours de l'année et demie à venir, a déclaré Moody's. La société a des obligations de premier rang non garanties d'une valeur d'un milliard de dollars qui arrivent à échéance en avril 2027, ont noté les analystes. Toutefois, ils prévoient que Six Flags conservera suffisamment de liquidités au cours de cette période pour faire face à la dette.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SIX FLAGS ENT
13,980 USD NYSE -4,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/11/2025 à 21:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

