Moody's relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une forte activité d'émission et de la solidité de son analyse
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence de notation Moody's MCO.N a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels mercredi, grâce à la forte dynamique de son unité d'analyse et à une activité d'émission d'obligations soutenue.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les écarts de crédit sont un indicateur crucial de la santé du secteur des entreprises et jouent un rôle important dans la définition de l'environnement d'émission d'obligations.

Les résultats de Moody's sont suivis de près par les acteurs du marché afin d'évaluer les tendances du marché obligataire, étant donné la grande portée de l'agence sur les marchés mondiaux du crédit.

CONTEXTE

L'activité d'émission d'obligations a été soutenue au cours du trimestre considéré, car les écarts de crédit sont restés serrés, tandis que les marchés des capitaux et les fusions-acquisitions sont revenus en force, stimulant la croissance de l'activité de notation de Moody's.

Le crédit privé est également devenu un moteur de croissance important pour l'activité de notation de Moody's, car cette classe d'actifs joue un rôle de plus en plus important dans le financement de secteurs clés tels que les centres de données, l'énergie et les infrastructures.

LES CHIFFRES

Au cours du trimestre considéré, le bénéfice attribuable à Moody's s'est élevé à 646 millions de dollars, soit 3,60 dollars par action, contre 534 millions de dollars, soit 2,93 dollars par action, un an plus tôt.

Les services aux investisseurs de Moody's, qui émettent des notations de crédit, ont enregistré un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars, soit une hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 14,50 et 14,75 dollars, contre une prévision antérieure de 13,50 à 14,00 dollars.

La croissance du chiffre d'affaires devrait être de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre élevé, alors que les prévisions précédentes étaient de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre moyen.

CITATION CLÉ

"La puissance de la franchise Moody's s'est manifestée pleinement au cours de ce trimestre. Les investissements que nous avons réalisés pour tirer parti de plusieurs courants profonds portent leurs fruits", a déclaré le directeur général Rob Fauber.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de la société new-yorkaise ont augmenté de 1,5 % dans les transactions de pré-marché. L'action a augmenté de 2,4 % cette année, à la dernière clôture.

Valeurs associées

MOODY'S
485,060 USD NYSE 0,00%
