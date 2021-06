Moody's relève à neutre sa perspective sur le secteur mondial de la gestion d'actifs

(NEWSManagers.com) - Après les frayeurs de mars 2020, la gestion d'actifs va mieux. C'est la conclusion de l'agence Moody's qui n'avait pas hésité l'an dernier à dégrader ses perspectives sur le secteur alors que le monde entrait dans une nouvelle ère de pandémie, de confinements jamais vus dans l'histoire moderne et d'effondrement des Bourses. Ce 16 juin 2021, l'agence américaine a revu son opinion en passant les perspectives du secteur de négative à neutre grâce à un retour à la normale des conditions d'exploitation des sociétés de gestion, un rallye soutenu des marchés financiers ces derniers mois et un appétit grandissant des investisseurs pour le risque.

Les analystes de l'agence concèdent même que l'année 2020 s'est bien terminée de façon " surprenante" pour eux avec une reprise plus forte et plus rapide qu'ils ne l'avaient anticipé. Le rebond des marchés a permis à nombre de gestionnaires traditionnels d'afficher des encours bien supérieurs à ce qu'ils étaient avant la crise. Par exemple, le panel noté par Moody's qui comprend les plus gros gestionnaires d'actifs a vu ses encours augmenter sur le premier trimestre 2021 pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2017 si l'on exclut BlackRock.

Les analystes s'attendent à ce que les flux importants dans les fonds en actions, les fonds ESG et les actifs alternatifs, qui sont par essence plus rémunérateurs pour les sociétés de gestion, continuent au moins sur les 12 à 18 prochains mois.

Comme d'autres observateurs, Moody's s'attend à ce que les volumes en matière de fusions et acquisitions dans le secteur demeurent forts, arguant que les gestionnaires les plus diversifiés ou les plus grands ont mieux résisté à la crise.

Pour qu'il aille un cran plus haut dans son opinion, Moody's explique qu'il faudrait cependant que la croissance économique soit plus forte encore que ses anticipations, que l'amélioration des performance de la gestion active modère la rotation des investisseurs vers la gestion passive et que l'industrie puisse enregistrer une croissance organique durable de ses encours.

A l'inverse, elle pourrait dégrader de nouveau ses perspectives d'ici 12 à 18 mois si l'inflation devenait hors de contrôle ou que la croissance économique s'effondrait. De même, un acteur leader qui accélèrerait sa prise de contrôle de tous les flux et la concentration serait une mauvaise nouvelle ou si la pression sur les frais de gestion s'intensifiait.