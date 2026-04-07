Moody's réduit les perspectives des BDC américaines à "négatives" en raison des pressions de rachat et de l'augmentation de l'effet de levier

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Moody's Ratings a révisé mardi sa perspective sur les sociétés de développement commercial américaines de stable à négative, citant les pressions croissantes sur les rachats, l'augmentation de l'effet de levier et l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.

Cette décision reflète un changement radical des conditions de financement pour les BDC perpétuelles non négociées, qui sont passées de fortes entrées au troisième trimestre 2025 à leurs toutes premières sorties au premier trimestre 2026, a déclaré Moody's.

Les BDC perpétuelles non négociées sont des véhicules d'investissement à capital fixe qui prêtent à des entreprises privées. Elles ne sont pas cotées en bourse et n'ont pas d'échéance fixe, ce qui leur permet de lever continuellement des capitaux tout en offrant une liquidité limitée et périodique aux investisseurs.

L'IA est apparue comme un risque supplémentaire, en particulier pour les BDC qui ont une exposition importante aux entreprises de logiciels.

Cette préoccupation accroît la pression sur le crédit privé, déjà un point sensible persistant pour les gestionnaires d'actifs alternatifs, car les investisseurs craignent que l'IA ne constitue une menace existentielle pour les portefeuilles de logiciels, un domaine d'exposition clé pour l'industrie de 2 000 milliards de dollars.

Bien que les dirigeants aient maintes fois écarté ces préoccupations comme étant exagérées, les investisseurs restent sur le qui-vive. Les rachats ont explosé dans les grands fonds, craignant que la qualité des portefeuilles ne se détériore à mesure que la technologie de l'IA évolue.

Les BDC, qui prêtent à un grand nombre des mêmes emprunteurs du marché intermédiaire que les fonds de crédit privés, constituent un premier baromètre des tensions dans le secteur.