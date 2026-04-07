Moody's réduit les perspectives des BDC américaines à "négatives" en raison de la pression exercée par les remboursements et de l'augmentation de l'effet de levier

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Moody's Ratings a révisé ses perspectives sur les sociétés de développement commercial américaines (BDC), les faisant passer de "stables" à "négatives", en raison des pressions croissantes sur les remboursements, de l'augmentation de l'effet de levier et de l'affaiblissement de l'accès aux marchés de financement.