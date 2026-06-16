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Moody's propose son intelligence connectée sur Amazon Quick
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 16:55

L'agence de notation financière Moody's annonce que son intelligence connectée est désormais disponible sur Amazon Quick, un assistant IA personnalisé et proactif qui relie applications, systèmes, outils, données et flux de travail en une seule expérience, via un serveur dédié Model Context Protocol (MCP).

Cette intégration donne aux clients opérant sur Amazon Web Services (AWS) un accès direct aux notations et aux recherches de Moody's Ratings, ainsi qu'à des données sélectionnées de Moody's sur plus de 600 millions d'entités publiques et privées.

Les utilisateurs d'Amazon Quick pourront ainsi ancrer leurs recherches, analyses et automatisations pilotées par IA dans l'intelligence financière de Moody's, en reliant directement les données structurées sur les entreprises, les notations et les risques aux requêtes en langage naturel et aux flux de travail exécutés à l'intérieur de la plateforme.

Les clients pourront alimenter une large gamme de cas d'utilisation du crédit et du prêt nativement sur Amazon Quick, de l'analyse de crédit et de la gestion des risques à la gestion des relations, au conseil en notation, à la recherche d'investissement et à l'analyse de marché.

Selon Moody's et AWS, cette intégration prolonge leur engagement commun à aider les institutions financières à passer de l'expérimentation en IA à la prise de décision soutenue par l'IA, fondée sur des données auxquelles elles peuvent faire confiance.

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