Moody' s est négatif sur les perspectives 2021 de la gestion d' actifs

(NEWSManagers.com) - Les perspectives 2021 pour le secteur mondial de la gestion d'actifs sont négatives, estime Moody' s Investors Services. Cela reflète une reprise économique mondiale inégale qui reste vulnérable face à l'augmentation des cas de coronavirus, la volatilité des marchés financiers et l'appétit hésitant des investisseurs pour le risque, selon l' agence de notation. L'agence avait abaissé sa perspective de stable à négative sur le secteur en mars dernier, lorsque la première pandémie a commencé.

Elle estime en effet que les tendances séculaires qui ont mis le secteur de la gestion d'actifs sous pression se sont intensifiées depuis le début de la pandémie de Covid-19. Parmi elles, Moody' s cite la détérioration de l'environnement opérationnel, l'évolution des préférences des investisseurs et un contexte hautement concurrentiel dans lequel la taille, la diversité et l'accès à la distribution sont devenus essentiels.

" Le secteur est mûr pour se concentrer en raison de sa fragmentation, les dix premières sociétés détenant 35 % des parts du marché mondial et une surabondance de fonds dans les disciplines indicielles" , commente Rokhaya Cisse, vice-président adjoint de Moody's. " La gestion active traditionnelle n'a plus la faveur des investisseurs et la pression sur les frais s'est accélérée pour les produits les plus courants. Aux États-Unis en particulier, les grandes banques et les compagnies d'assurance seront de redoutables prédateurs pour les sociétés de gestion d'actifs qui peuvent accroître leur propre avantage concurrentiel" .

Dans les prochaines années, Moody' s prédit que les flux se dirigeront vers les placements alternatifs, la gestion ESG et les produits et services axés sur les résultats (outcome). À l'heure actuelle, la part des encours ESG reste faible, mais le potentiel de croissance est important, indique l' agence. La pandémie contribue également à favoriser les opportunités d'investissement respectueuses du climat, tandis que l'innovation numérique offre des possibilités de se distinguer de la concurrence.