Moody's abaisse la note de la dette de Nike en raison des pressions exercées sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

L'agence de notation Moody's Ratings a abaissé plusieurs notes de la dette du distributeur mondial de chaussures et de vêtements Nike NKE.N . En abaissant d'un cran la note de la dette senior non garantie de Nike mercredi, les analystes de Moody's ont cité les pressions sur les coûts dues à la hausse des droits de douane parmi d'autres facteurs qui ont motivé la décision de l'agence.

Dans le même temps, l'agence de notation a fait passer de négative à stable la perspective des notes encore élevées de Nike. Nike a connu une stagnation de ses performances financières récemment, car de nouvelles marques telles que On et Hoka ont grignoté la part de marché du géant du vêtement de sport. Selon Moody's, le chiffre d'affaires de la société a baissé de 10 % au cours de l'exercice 2025, tandis que son bénéfice avant intérêts et impôts a chuté de 42 %. Elle a réorganisé ses gammes de produits tout en éliminant les produits excédentaires dans sa franchise axée sur le style de vie, ont noté les analystes de Moody's.

Moody's s'attend à ce que les marges bénéficiaires de Nike se rétablissent avec le temps, mais lentement, en raison de l'impact des tarifs douaniers, ainsi que des dépenses discrétionnaires prudentes de Nike et de la concurrence accrue sur le marché de la part de rivaux nouveaux et établis. Ces facteurs et d'autres devraient "entraîner une diminution des flux de trésorerie et une augmentation de l'effet de levier par rapport au profil de crédit historique de Nike", indique le rapport de Moody's publié mercredi à l'adresse suivante: .

La génération de flux de trésorerie de Nike devrait "rester limitée par des dépenses d'investissement plus élevées et par son dividende important, qui a augmenté au cours des dernières années", ajoute le rapport.

Les analystes prévoient que le ratio dette ajustée/Ebitda de Nike augmentera jusqu'à 2,5 fois au cours de l'exercice 2026 avant de retomber aux alentours de 1,5 fois au cours de l'exercice 2027.